Нужно настроить отправку сообщения клиенту в ответ на шаблонное сообщение в вотсапе. Пример: От клиента приходит сообщение вида: Пришлите, пожалуйста, презентацию квартиры "2359" clck.ru/TTDKi?geo3_inst В ответ отправлять сообщение с ссылкой ...
Настройка воронки в Битрикс 24
Добрый день!
Нам нужно настроить в Битрикс 24 (тариф Команда) догревочную воронку, в которую будут попадать клиенты, которые отвалились по любым причинам из воронки первичных продаж. В этой догревочной воронке будет настроена автоматическая рассылка цепочки писем: 12 писем по 2 в неделю (вторник, четверг). Если в процессе прохождения догревочной воронки, клиент решил подключиться - он переводится в воронку первичных продаж. Если по прохождении 12 писем он так и не решил подключаться - то отправляется в корзину отказников по коммерческим условиям.Уточните, пожалуйста, сможете ли вы реализовать эту задачу, ваши условия и цены?
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