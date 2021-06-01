Задача Добрый день! Мы молодая и очень перспективная школа MagicSchool. Мы уже подготовили курсы "Познавательная наука", в которой рассказываем о химии и физике в легкой и доступной форме. Мы показываем детям, что химия и ...
Настроить salesbot в amoCRM
Нужно настроить отправку сообщения клиенту в ответ на шаблонное сообщение в вотсапе.
Пример: От клиента приходит сообщение вида:
Пришлите, пожалуйста, презентацию квартиры "2359" clck.ru/TTDKi?geo3_inst
В ответ отправлять сообщение с ссылкой вида:
Добрый день! Это компания VIPFLAT, высылаем Вам презентацию.
https://static.vipflat.com/uploads/indesign/2359/2359-Listovka.pdf
где 2359 - это переменная. т.е. если в сообщении от клиента указано 2222, то и ссылка должна быть
https://static.vipflat.com/uploads/indesign/2222/2222-Listovka.pdf
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