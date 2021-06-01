Настроить salesbot в amoCRM

$37
  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки458 просмотров

Нужно настроить отправку сообщения клиенту в ответ на шаблонное сообщение в вотсапе.

Пример: От клиента приходит сообщение вида:

Пришлите, пожалуйста, презентацию квартиры "2359" clck.ru/TTDKi?geo3_inst

В ответ отправлять сообщение с ссылкой вида:

Добрый день! Это компания VIPFLAT, высылаем Вам презентацию.

https://static.vipflat.com/uploads/indesign/2359/2359-Listovka.pdf

где 2359 - это переменная. т.е. если в сообщении от клиента указано 2222, то и ссылка должна быть

https://static.vipflat.com/uploads/indesign/2222/2222-Listovka.pdf

AmoCRM
4 года назад
vipflat
Денис 
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apackit
Роман 
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denysok
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