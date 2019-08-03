Необходимо найти партнеров в Казахстане по грузоперевозкам

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Закрытнет заявок164 просмотра

Необходимо обзвонить юридических и физических лиц по грузоперевозкам  и предложить мое утп -работать 50/50, т.е я буду привлекать клиентов и направлять им 

6 лет назад
elvira_d
Эльвира 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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