Необходимо прозвонить частные детские сады

Добрый день. Нужно прозвонить частные детские сады для выявления интереса к разработке ил переделки сайта.

Скрипт очень своеобразный и достаточно сильно ципляет по этому мой личный прозвон увенчался 3я договорами за 1 неделю.

Собственно по этому и могу говорить о возможности.

Прозвон нужен будет по Саратову и Оренбургу, в среднем это будет 100 контактов.

Жду предложения. (цену указал из головы так как не знаю сколько эти услуги стоят.)