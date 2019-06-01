Нужно найти самых дешевых и крупных поставщиков сантехники, краны, смесители и т.д.
Необходимо прозвонить частные детские сады
Добрый день. Нужно прозвонить частные детские сады для выявления интереса к разработке ил переделки сайта.
Скрипт очень своеобразный и достаточно сильно ципляет по этому мой личный прозвон увенчался 3я договорами за 1 неделю.
Собственно по этому и могу говорить о возможности.
Прозвон нужен будет по Саратову и Оренбургу, в среднем это будет 100 контактов.
Жду предложения. (цену указал из головы так как не знаю сколько эти услуги стоят.)
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