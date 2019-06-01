Необходимо прозвонить частные детские сады

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Добрый день. Нужно прозвонить частные детские сады для выявления интереса к разработке ил переделки сайта.  

Скрипт очень своеобразный и достаточно сильно ципляет по этому мой личный прозвон увенчался 3я договорами за 1 неделю. 

Собственно по этому и могу говорить о возможности.  

Прозвон нужен будет по Саратову и Оренбургу, в среднем  это будет 100 контактов. 

Жду предложения. (цену указал из головы так как не знаю сколько эти услуги стоят.)

6 лет назад
seregapr
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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