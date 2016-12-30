Необходимо за 1 месяц продать американский интерьерный декор Ultrawood на сумму 400 тыс. руб. Бюджет (вознаграждение) - 80 000 руб. Ultrawood – этоплинтусы, наличники, потолочные карнизы, панели и другие молдинги из ...
Нужен маркетолог для упаковки
Нужен человек, который сможет взять интервью по 100 вопросам упаковки и сделать аудиозапись (по методу БМ) дальше перевести эту запись в текст и составить полотно смыслов, то есть выписать все тезисы. После этого расположить тезисы для сайта, презентации и видео. И сделать прототип сайта и презентации.
Тематика бизнеса – медицинские анализы
Хотим, чтобы было хорошее качество упаковки, поэтому очная встреча обязательна. Напишите ваш скайп, укажите ссылки на ваши прототипы или есть возможность процесс упаковки пришлите.
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