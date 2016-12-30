Нужен маркетолог для упаковки бизнеса в Москве

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Закрытнет заявок138 просмотров

Нужен человек, который сможет взять интервью по 100 вопросам упаковки и сделать аудиозапись (по методу БМ) дальше перевести эту запись в текст и составить полотно смыслов, то есть выписать все тезисы. После этого расположить тезисы для сайта, презентации и видео. И сделать прототип сайта и презентации.  

Тематика бизнеса – медицинские анализы 

Хотим, чтобы было хорошее качество упаковки, поэтому очная встреча обязательна. Напишите ваш скайп, укажите ссылки на ваши прототипы или есть возможность процесс упаковки пришлите.

8 лет назад
jakson123
Прокорим 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

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