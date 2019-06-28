Необходимо ответить на 10 писем с иностранными клиентами тематика b2b продажи Общение на английском языке. Какие-то специфических знаний не требутеся.
Нужен маркетолог. Прикинуть эффективность мобильного приложения
ШАХМАТНАЯ ОБУЧАЛКА
Сколько может быть скачиваний, сколько готовы и готовы ли в принципе платить, если бесплатно , то сколько скачиваний может быть.
Вобщем всё примерно. Но чтобы я понял, как считали.
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