Нужен маркетолог. Прикинуть эффективность мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт3 заявки150 просмотров

ШАХМАТНАЯ ОБУЧАЛКА

Сколько может быть скачиваний, сколько готовы и готовы ли в принципе платить, если бесплатно , то сколько скачиваний может быть.

Вобщем всё примерно. Но чтобы я понял, как считали.

6 лет назад
Atavisma
62 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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