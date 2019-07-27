Всем привет.

Мы продаем билеты на "Вечер знакомств в Одессе", вот посадочная страница нашего мероприятия: http://www.zhelvetro.com.ua/

Нам нужен менеджер по продажам со своей телефонией и иметь возможность записи звонков.

Загрузка не полный рабочи день.

Вы будите делать звонки только по базе клиентов которые оставили заявку.

Мотивация 5000 грн + KPI

KPI- за 12 продаж в меся вы получаете бонус 6000 грн. и за каждую последующую продажу +150 грн.

Прошу присылать ваши резюме и 3 лучших исходящих звонка, без примеров ваших звонков заявку не расстраиваю.