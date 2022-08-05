Нужны специалисты по рекламе сайта с финансовыми услугами

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрытнет заявок623 просмотра

Сайт продает финансовые услуги по 5ти направлениям:

Кредиты;

Микрозаймы;

Дебетовые карты;

Кредитные карты;

РКО (Расчетно - кассовое обслуживание для предпринимателей)

Ваша задача реклама сайта по вашей персональной ссылке и получение комиссии от заказов приведенных вами клиентов.

Оплата от количества оплаченных заказов по итогам месяца от 30 до 50%

до 100 заказов в мес 30%

от 100 до 200 заказов в мес 40%

от 200 заказов в мес 50%

С одного заказа вы можете получать

от 400 до 5000 руб (50%)

от 300 до 3400 руб (30%)

Если в течение мес от вас нет хоть одной продажи, с вами расстаемся.

3 года назад
viktorsok
Виктор 
49 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Менеджер з продажу зі знанням італійської мови

    $550

    Шукаємо менеджера з продажу, який вільно спілкується італійською мовою. Обов'язки: комунікація з клієнтами, вивчення їх потреб, допомога з оплатою курсів. Графік роботи з 10:00 до 19:00, зарплата 10 000 грн + відсотки з продажу. Можливість навчання в продажах.

    AmoCRM
    Продажи и лидынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Привести лидов - услуги по открытию банковских счетов для Россиян в Уз

    Требуются заявки на услуги по открытию банковских счетов для граждан России в Узбекистане. Интересует прогноз стоимости заявки или работа по системе оплаты за заявки. Все каналы приведения клиентов приемлемы. Ответы принимаются в формате: 'Примерная стоимость заявки' или 'Готов работать с оплатой за заявки'.

    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Проанализировать переписки и указать на ошибки в переписках

    Ищется опытный специалист по продажам для анализа переписок и выявления ошибок. Проект связан с криптовалютным ботом. Необходимо предоставить рекомендации по улучшению коммуникации.

    Продажи и лиды8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Маркентиговое исследование (анализ рынка)

    Требуется провести комплексное маркетинговое исследование рынка молочных продуктов. Основные задачи: анализ трендов, конкурентов, аудитории, дизайн-аудит и коммуникаций. Необходимо выявить ключевые инсайты, проанализировать позиционирование и визуальную айдентику компании. Рассмотреть основные точки контакта и коммуникации в интернете.

    Продажи и лиды3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Реклама услуги по удыленному открытию счета в банке Узбекистана

    Ищется специалист для рекламы услуги по удаленному открытию банковского счета в Узбекистане для россиян. Задача заключается в привлечении клиентов, которым необходимо осуществлять переводы и оплачивать услуги в условиях санкций. Прогнозируйте стоимость лида и будьте готовы ответить на вопросы.

    Продажи и лиды2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти поставщика

    $200

    Требуется найти поставщика информации по картам PSN, Xbox и iTunes согласно заданным параметрам. Необходим английский язык или возможность общения через переводчик. Вознаграждение составляет $200 за найденного поставщика, который соответствует требованиям.

    Продажи и лиды3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Маркетинг продукта

    Требуется команда для доработки сайта www.enyhealth.ru и настройки таргетинга на продажи антимикробного продукта. Цель - достичь уровня продаж, сопоставимого с конкурентами через 6 месяцев. Ищем дизайнеров, вебдизайнеров и маркетологов. Продукт сертифицирован, есть в наличии. Ожидаем четкое видение плана действий и целей, а также готовность работать на процент.

    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Налаштувати продажі ножа сувеніра

    Виробник шукає фахівців для налаштування продажів нового розкладного пластикового ножа на українську тематику. Ніж підходить для дітей і може стати чудовим сувеніром. Основні задачі включають створення маркетингової стратегії та залучення клієнтів.

    Продажи и лиды3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Робити продажі в інтернеті.

    Потрібна консультація щодо ефективних стратегій продажу дитячих іграшок в інтернеті. Обговоріть оптимальні канали просування та їх поєднання для максимізації лідів і продажів.

    Продажи и лидынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Партнерская программа

    $9600

    Требуется разработать и реализовать стратегию партнерской программы для финансового маркетплейса, аналогичной программе Тинькофф. Возможно улучшение существующей стратегии. Ожидается проработка подходов к увеличению продаж и привлечению лидов.

    Продажи и лиды6 заявок
    Закрыт
    3 года назад