Сайт продает финансовые услуги по 5ти направлениям:

Кредиты;

Микрозаймы;

Дебетовые карты;

Кредитные карты;

РКО (Расчетно - кассовое обслуживание для предпринимателей)

Ваша задача реклама сайта по вашей персональной ссылке и получение комиссии от заказов приведенных вами клиентов.

Оплата от количества оплаченных заказов по итогам месяца от 30 до 50%

до 100 заказов в мес 30%

от 100 до 200 заказов в мес 40%

от 200 заказов в мес 50%

С одного заказа вы можете получать

от 400 до 5000 руб (50%)

от 300 до 3400 руб (30%)

Если в течение мес от вас нет хоть одной продажи, с вами расстаемся.