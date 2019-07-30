Необходимо реализовать остатки дизельного топлива компании (ДТ) в размере 58 тонн по рыночной цене. Все документы есть. Всё по белому.
Нужно продать сайт биржи криптовалют
Нужно найти покупателя на биржу криптовалют.
Ссылку на биржу скину в личку!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1400Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Полная настройка амосрм и внедрение для небольшого инет магазина. Интеграция с телефонией, автоматизация сбора заявок, подключение месседжеров, Интегрируйте сайта с CRM, Интеграция с мойсклад, смс- и email-рассылок, интеграция с системами аналитики, настройка воронок продаж и ...Закрыт6 лет назад
Получи деньги на карту за звонок. Мы - маркетинговое агентство. Наша цель - проверка жк на компетентность оказываемых услуг сотрудниками. ЧТо нужно? -позвонить в жк и оценить качество оказанной ...Закрыт6 лет назад
Здравствуйте! В ответе укажите антибот: ИР24 Необходимы лиды для digital-агентства по направлениям: контекстная реклама, SMM-продвижение, дизайн,сайты под ключ. Источник лида может быть любой, все необходимые сведения предоставим. Оплата за лид после проверки ...Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт6 лет назад
ШАХМАТНАЯ ОБУЧАЛКА Сколько может быть скачиваний, сколько готовы и готовы ли в принципе платить, если бесплатно , то сколько скачиваний может быть. Вобщем всё примерно. Но чтобы я понял, как считали.Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо ответить на 10 писем с иностранными клиентами тематика b2b продажи Общение на английском языке. Какие-то специфических знаний не требутеся.Продажи и лиды11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен человек с приятным голосом, чтобы прозвонить базу клиентов и напомнить о событии. Не продажа. Прозвон теплой базы с целью напомнить о событии, на которое человек зарегистрировался. Подходит для студентов, без опыта. ...Продажи и лиды20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $45
согласием арендодателей под установку вендинговой кофеПродажи и лиды2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача: 1. Найти в интернете контакты компаний (список предоставим) 2. Выяснить, кто занимается закупкой 3. Рассказать о нашей компании 4. Узнать что и в каком количестве закупают 5. Взять номер телефона и адрес е-майл ...Продажи и лидынет заявокЗакрыт6 лет назад
Имеете с арсенале 100+ не нужных сайтов, купленных ранее на телдери и в других биржах. Это в онсовном блоги на разные тематики. Нужен человек, имеющий какой-то опыт, хотя бы небольшой в продаже сайтов. Аккаунт на ...Закрыт6 лет назад