Требуются специалисты или команда для лидогенерации через холодные e-mail рассылки. Задачи включают поиск клиентов, создание базы целевой аудитории, формирование цепочек писем и рассылку предложений. Работа на рынках США, Европы, Ближнего Востока и Африки.
Обрабатывать входящий поток англоязычных заявок и продавать IT проекты
Здравствуйте!
Ищу человека, который будет обрабатывать входящий поток заявок. Сможет оперативно отвечать в клиентских чатах и иногда созваниваться с англоязычными клиентами.
Ищутся несколько человек с разными часовым поясами, от Владивостока до Аргентины.
От вас нужно:
1. Общее понимание как делаются сайты, игры, дизайн (глубоко знать не нужно, вы всегда сможете уточнить что либо у коллег)
2. Быть у компьютера в течение всего рабочего дня и максимально быстро реагировать на заявки.
3. Знание английского (письменного) или виртуозное использование переводчика.
Это простая работа, но она требует вдумчивости, усидчивости и внимательности.
В отклике укажите:
1. Желаемую ставку в час
2. Часовой пояс
3. Сколько времени можете находится за компьютером в течение суток.
ВАЖНО: Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Мы не хотим следить за вами, мы хотим честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашем отклике "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку, не забудьте.
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