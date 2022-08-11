Здравствуйте!

Ищу человека, который будет обрабатывать входящий поток заявок. Сможет оперативно отвечать в клиентских чатах и иногда созваниваться с англоязычными клиентами.

Ищутся несколько человек с разными часовым поясами, от Владивостока до Аргентины.

От вас нужно:

1. Общее понимание как делаются сайты, игры, дизайн (глубоко знать не нужно, вы всегда сможете уточнить что либо у коллег)

2. Быть у компьютера в течение всего рабочего дня и максимально быстро реагировать на заявки.

3. Знание английского (письменного) или виртуозное использование переводчика.

Это простая работа, но она требует вдумчивости, усидчивости и внимательности.

В отклике укажите:

1. Желаемую ставку в час

2. Часовой пояс

3. Сколько времени можете находится за компьютером в течение суток.

ВАЖНО: Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Мы не хотим следить за вами, мы хотим честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашем отклике "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку, не забудьте.