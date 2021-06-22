Обработка базы потенциальных клиентов

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Закрыт1 заявка430 просмотров

Здравствуйте, друзья.

Ищу исполнителя для обзвона базы потенциальных клиентов в количестве 150 единиц.

от нас:

База

Связь

Скрипт

мотивация с реализованных сделок + базовая оплата работы.

По результатам работы, готовы сделать стабильное предложение.

ПРОВЕРКА НА БОТА:

3+2=?

Напишите ответ в начале заявки.

4 года назад
getupwork
Михаил 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Гамид
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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