Необходимо разработать и внедрить кейс по привлечению клиентов для трех типов сайтов: платного переводчика, социальной сети и сайта знакомств. Ожидается создание стратегии, направленной на увеличение продаж и генерацию лидов.
Объявление на авито
Надо выставить объявление на Avito!Всё расскажу подробнее в личке. Оплата сразу на карту.Только верифицированные по документам, или Гос. Услугам - Авито аккаунтыНомер телефона на который будут звонить - будет мой, от вас только само объявление)
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