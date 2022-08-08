Объем работы = база в 1300 человек (+-10 человек).

Письма и смс отправляются автоматически через битрикс двумя кликами после успешного разговора. Скрипт предоставим. Это обзвон с предложением о сотрудничестве (не холодны продажи). Обзвон идет через нашу телефонию и через наш битркс. Никакого негатива от таких звонков ни разу не было замечено, так как мы ничего не продаем, а наоборот предлагаем заработать.