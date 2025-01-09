Требуется внедрение стратегии продвижения крипто-челенджа для трейдеров по РФ. Создание постов на Авито с активированными объявлениями, размещение вакансий трейдеров в серверах, а также оформление рекламы в Телеграм. Необходимо предоставить доступы к аккаунтам и обеспечить продвижение через карты.