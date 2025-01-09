Обзвон бази 400 клієнтів

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт11 заявок61 просмотр

Треба відновити базу клієнтів.

  1. Телефонувати та поставити питання за скріптом.

Головне з'ясувати чи актуальний номер телефону , чи використовує зараз клієнт наш продукт (каву, стаканчики) або аналогічний у конкуреннта. Все

  1. Ввести отриману інформацію в програму.

Продукт кава.

Робочий телефон для обзвону видаємо.

4 месяца назад
Polyphonia
35 лет
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Савелий
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 месяца назад
Михаил
 
32 года
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Сергій
 
36 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Наталія
 
45 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Крістіна
 
34 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Наталья
 
32 года
10 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Еріка
 
19 лет
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Евгений
 
33 года
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
4 месяца назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Дмитро
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Антон
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад

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