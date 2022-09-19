Необходимо выставить объявление на Avito. Требуются верифицированные аккаунты, зарегистрированные по документам или Гос. Услугам. Оплата производится сразу на карту. Номер телефона для звонков будет предоставлен, от исполнителя требуется только само объявление.
Обзвон базы - 600 предприятий
Доброго времени суток.
Необходим менеджер на обзвон базы по нашему скрипту через нашу телефонию.
Необходимая норма - 50-60 закрытых карточек предприятия в день.
Оплата до 15.000 за весь объем в три этапа.
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