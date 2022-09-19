Обзвон базы - 600 предприятий

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Закрыт7 заявок255 просмотров

Доброго времени суток.

Необходим менеджер на обзвон базы по нашему скрипту через нашу телефонию.

Необходимая норма - 50-60 закрытых карточек предприятия в день.

Оплата до 15.000 за весь объем в три этапа.

3 года назад
NatanielRa
Анатолий 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Валерия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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Диана
 
24 года
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3 года назад
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Денис
 
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3 года назад
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Анна
 
21 год
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Была
3 года назад
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Алина
 
22 года
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Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
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3 года назад

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