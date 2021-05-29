Работа по удалёнке. Подробности в ТЗ.
Обзвон клиентов по нашим базам. Актуализация баз.
Здравствуйте,
требуется:
- обзвон клиентов по нашим базам. Медицинский продукт. Официальный уполномоченный представитель компании производителя. Скрипт предоставляем, но тем не менее нужны- аналитический склад ума и логическое мышление.
- актуализация базы ( если номер телефона не соответствует или нет в базе, нужно найти в открытых источниках по названию компании и другим контактным данным ).
- создание баз по тематикам - из открытых источников.
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