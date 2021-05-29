Обзвон клиентов по нашим базам. Актуализация баз.

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Закрыт4 заявки470 просмотров

Здравствуйте,

требуется:

- обзвон клиентов по нашим базам. Медицинский продукт. Официальный уполномоченный представитель компании производителя. Скрипт предоставляем, но тем не менее нужны- аналитический склад ума и логическое мышление.

- актуализация базы ( если номер телефона не соответствует или нет в базе, нужно найти в открытых источниках по названию компании и другим контактным данным ). 

- создание баз по тематикам - из открытых источников. 

4 года назад
JSmirnovva
Юлия 
44 года
4 года в сервисе
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2 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
39 лет
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4 года назад

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