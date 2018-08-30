Обзвон компаний с предложением партнерских отношений

Задача обзвона: предложить партнерские отношения в сфереdigital-услуг.

Необходимо cелать обзвон компаний (до 100 компаний,база наша) и сделать предложение.

Телефония Zadarma.

Оплата за разговор.

Ищем человека с опытом.

В отклике присылайте: стоимость за скрипт и стоимость за 1разговор.

Если есть запись разговора, то просьба так же приложить или ссылку.