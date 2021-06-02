Обзвон по нашей базе

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Закрытнет заявок95 просмотров

Ольга, здравствуйте, пишу Вам второй раз.

скажите пожалуйста, как вы обзваниваете из Ростова по России. 

у нас база в основном ЦФО , но есть и из других городов. 

напишите ваш контактный номер. 

давайте спишемся в Вотсапп или Вибер. 

благодарю за ответ. 

4 года назад
JSmirnovva
Юлия 
44 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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