ТЗ прикрепил https://docs.google.com/document/d/1X1-FDaU1nNsPMT58mglybYOuR6hPgrKyWDOEHn3a2YM/edit мы хотим получить максимальное количество заказов. Хотим работать по модели CPA Наша цель - продавать услуги переводов через сайт - более 500к руб/в месяц.
Обзвон по нашей базе
Ольга, здравствуйте, пишу Вам второй раз.
скажите пожалуйста, как вы обзваниваете из Ростова по России.
у нас база в основном ЦФО , но есть и из других городов.
напишите ваш контактный номер.
давайте спишемся в Вотсапп или Вибер.
благодарю за ответ.
Заявки фрилансеров
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