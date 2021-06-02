Обзвон по нашей базе

Ольга, здравствуйте, пишу Вам второй раз.

скажите пожалуйста, как вы обзваниваете из Ростова по России.

у нас база в основном ЦФО , но есть и из других городов.

напишите ваш контактный номер.

давайте спишемся в Вотсапп или Вибер.

благодарю за ответ.