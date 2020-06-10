Обзвонить базу

2-3-х часовая работа в день из дому за своим компьютером.Задача простая - отправка от 30 одинаковых email ежедневно с голосовым уведомлением (звонком) об отправке. Базу компаний с email предоставим (из открытых источников).

Требования для работы:

- грамотная русская речь и четкое произношение слов (требование нужно для звонка, чтоб сообщить об отправке письма 1-2 минуты)