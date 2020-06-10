Необходимо сделать рассылку коммерческого предложение (текст, фото) по мессенджерам (watsaap, viber, telegram) 5000 контактов – требуется специалист с опытом (без блокировок и 100% доставляемость сообщений) - оплата через безопасную сделку.
Обзвонить базу
2-3-х часовая работа в день из дому за своим компьютером.Задача простая - отправка от 30 одинаковых email ежедневно с голосовым уведомлением (звонком) об отправке. Базу компаний с email предоставим (из открытых источников).
Требования для работы:
- грамотная русская речь и четкое произношение слов (требование нужно для звонка, чтоб сообщить об отправке письма 1-2 минуты)
Заявки фрилансеров
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