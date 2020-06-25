Обзвонить теплых ЛИДов с целью продать наши товары и услуги

Нужна девушка с приятным голосом и опытом в телефонных продажах.

Оплатаставка - за время, проведенное в разговорах (предложите свой тариф)бонус - от продаж (предложу я)

Что нужно делатьзвонить теплым клиентам по оставленным заявкам с целью продать наши продуктыотвечать на входящие звонки и стараться продать

Наши продуктыуслуги интернет-маркетинга (создание рекламнах роликов (фото, видео, анимация), разработка автоворонок продаж, разработка сайтов) интернет-магазин для ЗОЖников (сумки, ювелирка, продукты питания)услуги мастера маникюра и педикюра