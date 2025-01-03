Ищем специалиста по продажам, который имеет опыт работы в креативных индустриях и сильную сеть контактов в Азии и Европе. Работа предполагает участие в интересных проектах в команде, ценящей эмпатию и креативность. Возможна удаленная работа.
Онлайн маркетолог
Здравствуйте!
Ищу маркетолога для работы с рекламой в социальных сетях. Будет плюсом, если вы также имеете опыт работы с Google AdWords и другими инструментами для лидогенерации.
График: частичная занятость (20 часов в неделю)
Если вы заинтересованы, напишите, пожалуйста:
Ваши результаты и кейсы.
Ниши, с которыми работали.
Стоимость ваших услуг.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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