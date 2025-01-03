Здравствуйте!



Ищу маркетолога для работы с рекламой в социальных сетях. Будет плюсом, если вы также имеете опыт работы с Google AdWords и другими инструментами для лидогенерации.



График: частичная занятость (20 часов в неделю)



Если вы заинтересованы, напишите, пожалуйста:

Ваши результаты и кейсы. Ниши, с которыми работали. Стоимость ваших услуг.



Спасибо.