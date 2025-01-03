Онлайн маркетолог

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  2. Продажи и лиды
Закрыт3 заявки14 просмотров

Здравствуйте!

Ищу маркетолога для работы с рекламой в социальных сетях. Будет плюсом, если вы также имеете опыт работы с Google AdWords и другими инструментами для лидогенерации.

График: частичная занятость (20 часов в неделю)


Если вы заинтересованы, напишите, пожалуйста:

  1. Ваши результаты и кейсы.

  2. Ниши, с которыми работали.

  3. Стоимость ваших услуг.

Спасибо.

Google AdsSMMЛидогенерацияТаргетированная реклама
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AlexGeho
37 лет
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