Онлайн-помощник для приема заказов

Нужен сотрудник для приема заказов на интернет-площадке

Примерно 2-3ч в день, на время отпуска в течение 2х недель. Начать нужно с понедельника, 23.01.17г.

Фиксированная оплата

Пол не важен, подойдет и девушка и парень, главное, с нормальным восприятием цветов. Важно уважительное и терпеливое общение, т.к. 99% заказчиков - девушки.