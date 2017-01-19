Онлайн-помощник для приема заказов

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Закрыт27 заявок265 просмотров

Нужен сотрудник для приема заказов на интернет-площадке 

Примерно 2-3ч в день, на время отпуска в течение 2х недель. Начать нужно с понедельника, 23.01.17г.

Фиксированная оплата 

Пол не важен, подойдет и девушка и парень, главное, с нормальным восприятием цветов. Важно уважительное и терпеливое общение, т.к. 99% заказчиков - девушки.

8 лет назад
guest_14848330527516
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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