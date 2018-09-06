Организация продаж образовательных услуг Учебного центра.

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт4 заявки203 просмотра

Задача.

Привлечение потенциальных клиентов на обучение. Основные направления работы – дополнительное профессиональное образование (переподготовка, повышение квалификации), профессиональное обучение по рабочим профессиям, охрана труда, пожарная безопасность, промышленная безопасность и электробезопасность

Поиск клиентов. Оплата по результату - 10 % от суммы заказа. Работа по прайсу, что выше - Ваше. 

Алгоритм работы обсуждается с кандидатом при личном общении.

7 лет назад
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Сергей 
58 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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