Организация рассылки по клиентской базе

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрытнет заявок136 просмотров

Требуется организовать рассылку по имеющейся клиентской базе.

8 лет назад
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Услуга по продаже товара

    $900

    Необходимо продать 918 м2 коммерческого ковролина Balta Mustang Бордо 180. Коллекция Mustang бельгийского производителя BALTA обладает прекрасными показателями веса ворса (650г/м2) и, как следствие, высокой износостойкостью, хорошим классом комфортности, что является хорошимипоказателями для гостиничного, офисного и других ...

    Продажи и лиды27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продажа Декор

    $1200

    Необходимо за 1 месяц продать американский интерьерный декор  Ultrawood на сумму 400 тыс. руб.  Бюджет (вознаграждение) - 80 000 руб.  Ultrawood – этоплинтусы, наличники, потолочные карнизы, панели и другие молдинги из ...

    Продажи и лиды24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется обзвонщица/колл-центр на дожимный прозвон

    Доброе время суток! Требуется на удаленку девушка для обзвона, допродать тренинг после продажи на вебинаре. Тема - м-ж отношения. Обязательны: опыт аналогичной работы, цифры средней конверсии в оплаты, записи звонков клиентам, у кого ...

    Продажи и лиды3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Менеджер в удаленный отдел продаж B2B.

    Приглашаем менеджера в удаленный отдел продаж B2B.  Продажи на входящих заявках - у нас нет долгих денег и наработки "своих" клиентов. Даем горячее - банально не хватает рук для обработки. О компании тут: http://upset.expotestdrive.ru/ ...

    Продажи и лиды5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Найти рекламодателей г.Краснодар

    $300

    Для детского печатного издания нужно найти рекламодателей в г.Краснодар.  Это могут быть детские магазины, развлекательные центры, секции, сады, стоматологии, больницы, бассейны, тур фирмы, фитнес клубы и т.д. Не забываем про интернет магазины.  Всего ...

    Продажи и лиды4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Менеджер по работе с клиентами/продажам

    $400

    Приветствую Вас! Наша компания занимается проведением психологических тренингов. В команде появилась вакансия на менеджера по работе с клиентами: Должностные обязанности: - обработка входящих заявок (текстом в вк(по скриптам), ...

    Продажи и лиды4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сделать рассылку писем по организациям

    Доброго времени суток! Требуется сделать рассылку писем, по организациям г. Москвы. 1. Сделать содержимое, письма - презентацию, желательно с картинками.  Цель - увеличение заказов, потенциальных покупателей. 2.  Сделать массовую рассылку, можно не ...

    Продажи и лиды7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад