Организация семинара

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Закрыт4 заявки151 просмотр

ищу человека который удаленно сможет организовать семинар по налогам 

- организовать рассылку писем  

- организовать яндекс директ и гугл, наличие инфо в соц сетях, на форумах 

- организовать обзвон потенциальных клиентов участников (колл центры, удаленные колл менеджеры) 

- и прочие задачи 

желателен опыт работы по организации и проведения платных семинаров 

сообщите ваш скайп, вашу цену за организацию 1 семинара

8 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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