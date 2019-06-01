Осуществлять продажу онлайн курсов

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Закрыт5 заявок143 просмотра

Международная школа развития личности "Source Life School" приглашает сотрудников на удаленную работу в отдел продаж. В обязанности входит распространение информации о школе и рассылка приглашений на курсы. Оплата обговаривается. 

6 лет назад
guest_15548232232034
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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