В рамках данного проекта, необходимо по полученной от клиента заявки перезвонить, уточнить параметры продукта по которым необходимо сделать расчет, после получения параметров, сформировать расчет и отправить клиенту. Расчет вместе со звонком занимает ...
Осуществлять продажу онлайн курсов
Международная школа развития личности "Source Life School" приглашает сотрудников на удаленную работу в отдел продаж. В обязанности входит распространение информации о школе и рассылка приглашений на курсы. Оплата обговаривается.
Заявки фрилансеров
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