Отвечать в директе

Предлагаю вам удаленную работу, с компьютер/телефона

Управление страницей фейсбук, ведение диалогов и продажа услуг.

График работы магазина с 10:00 до 20:00 ( полная занятость)

Отвечать нужно по мере поступления диалогов, то есть спокойно можете работать с телефона вне дома

Шаблоны ответов предоставляем

Опыт работы не требуется, плюсом будут навыки психологии и продаж

Выплата на карту, дважды в неделю

Зп = 20% от продаж за день (200-700грн в день, в зависимости от загруженности)