Нужно анализировать поток экономических новостей на русском языке, отбирать те из них, где растущие компании собираются реализовать те или иные инвестиционные проекты, находить в Интернете email компаний и составлять им письмо по простому шаблону (название ...
Отвечать в директе
Предлагаю вам удаленную работу, с компьютер/телефона
Управление страницей фейсбук, ведение диалогов и продажа услуг.
График работы магазина с 10:00 до 20:00 ( полная занятость)
Отвечать нужно по мере поступления диалогов, то есть спокойно можете работать с телефона вне дома
Шаблоны ответов предоставляем
Опыт работы не требуется, плюсом будут навыки психологии и продаж
Выплата на карту, дважды в неделю
Зп = 20% от продаж за день (200-700грн в день, в зависимости от загруженности)
Заявки фрилансеров
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