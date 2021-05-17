Отвечать в директе

$600
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Закрыт44 заявки1144 просмотра

Предлагаю вам удаленную работу, с компьютер/телефона

Управление страницей фейсбук, ведение диалогов и продажа услуг.

График работы магазина с 10:00 до 20:00 ( полная занятость)

Отвечать нужно по мере поступления диалогов, то есть спокойно можете работать с телефона вне дома

Шаблоны ответов предоставляем

Опыт работы не требуется, плюсом будут навыки психологии и продаж

Выплата на карту, дважды в неделю

Зп = 20% от продаж за день (200-700грн в день, в зависимости от загруженности)

4 года назад
Kirill_010203
Кирилл 
28 лет
4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

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