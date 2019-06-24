Ответить на письма клиентов

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Закрыт11 заявок199 просмотров

Необходимо ответить на 10 писем с иностранными клиентами тематика b2b продажи

Общение на английском языке.

Какие-то специфических знаний не требутеся.

6 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров