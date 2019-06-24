Ответить на письма клиентов

Имеете с арсенале 100+ не нужных сайтов, купленных ранее на телдери и в других биржах. Это в онсовном блоги на разные тематики. Нужен человек, имеющий какой-то опыт, хотя бы небольшой в продаже сайтов. Аккаунт на ...