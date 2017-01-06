Ответить потенциальным заказчикам - лидогенерация

Разыскивается жизнерадостный помощник лидогенератора, который будет много и быстро набирать на клавиатуре, иметь терпение и усидчивость, работая с большими списками, а также быть внимательным и кропотливым, ничего не пропускать.

Обязанности:

Ведение письменной переписки

Презентация услуг компании

Обработка возражений

Сбор контактов и первоначальных требований

Налаживание коммуникации с третьим лицом

Сбор обратной связи и отзывов

Навыки:

Грамотно писать

Соблюдать орфографию и пунктуацию

Позитивное общение с людьми

Быстрая печать на клавиатуре

Оплату предлагайте еженедельную