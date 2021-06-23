Нужно написать около 10-15 постов в ленту (на месяц)

+ подготовить ТЗ для подготовки сториз

Месячный SMM проект по набору группы на онлайн обучение по поступление в ведущие ВУЗы США.

Также нужно настроить таргетинг в instagram/facebook.

Опционально можем обсудить работу с блогерами.