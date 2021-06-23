Требуется риэлтор или агентство, специализирующееся на продаже коммерческих помещений в РФ. Подробности будут обсуждены в личной переписке с исполнителем.
Подготовить копирайт и настроить таргетинг для SMM кампании
Нужно написать около 10-15 постов в ленту (на месяц)
+ подготовить ТЗ для подготовки сториз
Месячный SMM проект по набору группы на онлайн обучение по поступление в ведущие ВУЗы США.
Также нужно настроить таргетинг в instagram/facebook.
Опционально можем обсудить работу с блогерами.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $65
Необходимо создать dashboard в Excel для оцифровки деятельности направления, включая отслеживание продаж и лидов. Ожидается максимальная автоматизация расчетов и удобная визуализация. Также требуется привести в порядок существующую таблицу. Идеальный вариант должен быть понятен с первого взгляда.Продажи и лиды9 заявокЗакрыт4 года назад
Ищется исполнитель для обзвона базы из 150 потенциальных клиентов. Предоставляется база, скрипт и мотивация на основе реализованных сделок. Ожидается ответ на проверку 3+2 в начале заявки.Закрыт4 года назад
Ищем таргетолога с опытом в маркетинге и раскрутке блогов в Инстаграм. Основные задачи: помощь в создании креативов и запуск таргета для подписок на блог. Важно базовое понимание ниши, соблюдение дедлайнов и наличие кейсов. График работы свободный, оплата своевременная. Прикрепляйте портфолио и желаемую оплату.Продажи и лиды5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется провести холодный обзвон 200 украинских номеров с целью оценки заинтересованности клиентов в продукте. Необходимо записать все звонки и предоставить список номеров с пометками: заинтересованный, не заинтересованный, нет ответа. Примерный скрипт звонка будет предоставлен.Продажи и лиды8 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Требуется фрилансер для ответов клиентам в Whatsapp и Telegram. Необходимо использовать предоставленные шаблоны и инструкции для обработки заявок и ответов на дополнительные вопросы. Работа требует усидчивости и внимательности, так как предстоит обработка большого количества сообщений.Продажи и лиды20 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется маркетолог для разработки стратегии продвижения услуг создания 3D-туров и VR/AR продуктов. Основные задачи включают организацию продаж и привлечение клиентов из сегментов гостиничного и ресторанного бизнеса. Необходим опыт в продвижении высококачественных виртуальных туров для повышения позиций в поисковых системах. Работа удаленная, возможен высокий доход.Закрыт4 года назад
Ищем специалиста для генерации лидов на сайт по модели CPA. Цель - увеличить продажи услуг переводов до более чем 500к руб в месяц. Ознакомьтесь с ТЗ для понимания требований и ожидаемых результатов.Закрыт4 года назад
Ищется специалист для периодического сопровождения Битрикс24. Задачи включают работу с продажами и лидами. Опыт в Б24 и понимание процессов продаж обязательны.Закрыт4 года назад