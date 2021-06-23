Подготовить копирайт и настроить таргетинг для SMM кампании

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт2 заявки483 просмотра

Нужно написать около 10-15 постов в ленту (на месяц) 

+ подготовить ТЗ для подготовки сториз 

Месячный SMM проект по набору группы на онлайн обучение по поступление в ведущие ВУЗы США. 

Также нужно настроить таргетинг в instagram/facebook. 

Опционально можем обсудить работу с блогерами. 

4 года назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Аруназ
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
44 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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