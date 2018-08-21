Подработка холодные звонки

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт12 заявок471 просмотр

Добрый день. 

Удаленная работа.Холодные звонки. (не продажи)

От вас требуется:

-Пк

-Гарнитура

-Стабильный интернет

-Грамотная русская речь

Желателен опыт работы на холодных звонках, но не обязателен. 

Многие рассматривают подработку, на постоянной основе.

Если все хорошо после первого отработанного заказа,  и вас все устраивает, работой обеспечим.

7 лет назад
ed-ucm
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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