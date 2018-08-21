Проведение анкетирования целевой аудитории в г. Киеве: - женщины от 36 до 52 лет, на себе испытавшие/или до сих пор не имеющие возможности вылечить диагноз "бесплодие", имеющие детей благодаря ЭКО, или не ...
Подработка холодные звонки
Добрый день.
Удаленная работа.Холодные звонки. (не продажи)
От вас требуется:
-Пк
-Гарнитура
-Стабильный интернет
-Грамотная русская речь
Желателен опыт работы на холодных звонках, но не обязателен.
Многие рассматривают подработку, на постоянной основе.
Если все хорошо после первого отработанного заказа, и вас все устраивает, работой обеспечим.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Телефония bitrix24, скрипт даем.Звоним по нашей базе людям и общаемся с ними, продажа сайтов и продвижения.Оплата за разговор.Обзвонить:100 клиентов Количество контактов:база большая.Регион: Любой, Звонить сейчас, Задача обзвона: закрыть на продажу, Разговоры будут слушаться и коректироваться ...Продажи и лиды7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Телефония Zadarma, скрипт даем.Звоним по нашей базе людям и общаемся с ними.Оплата за разговор.Обзвонить:100 клиентов Количество контактов:база большая.Регион:ЛюбойЗвонить сейчасЗадача обзвона:закрыть на встречу Результат предоставить в виде: гугл таблицыРазговоры будут слушаться и коректироваться по ходу дела.Нужен ...Продажи и лиды5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо провести поиск Типографии по основным городам Украины для производства Ежедневников . Краткое ТЗ: 1) Составить список типографий ( с контактными данными) которые занимаются производством ежедневников. 2) Основные города: Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, ...Продажи и лиды1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Можете ли отредактировать регламент работы и схему должностных обязанностей руководителей и отделений компании. Наработки есть, не хватает грамотного описания.Продажи и лиды9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1100
Обязанности: работа с заявками клиентов, полученные через сайт. Нe холодные звонки!консультирование по продуктуобработка возражений и пример заказов от клиентов,выполнение установленного плана продажТребования: грамотная русская речь, стрессоустойчивость;доброжелательностьответственностькоммуникабельность, умение расположить к себе клиентовактивная жизненная позицияумение работать в ...Продажи и лиды18 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо обзвонить потенциальных клиентов по базе данных (около 600 контактов) Английский язык. Цель - донести информацию о предлагаемом продукте, выход на ЛПР (контакты ЛПР, разговор с ЛПР). Всем контактам уже отправлялись информационные письма ...Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт7 лет назад
ЦА: интернет-магазины, юр. лица и физ. лица Есть база в 200 номеров, эту базу можно дополнить. Есть телефония. Задача: составить скрипт по нашим офферам, прозвонить базу, привлечь клиентов на оказание наших ...Продажи и лиды4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно встретиться в Москве с автором статьи, для передачи документов и представления интересов компании, которая работает в сфере оказания научно-образовательных услуг, занимается переводами и публикацией статей в ведущих мировых изданиях.Продажи и лидынет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно настроить и поддерживать оптимальную монетизацию сайтов медицинской тематики.Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт7 лет назад