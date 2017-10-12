Поиск клиентов (Юридическая помощь)

Нужны контакты людей изначально заинтересованных в юридической помощи, а именно: Мне нужны люди у которых проблемы: кредиты и споры с банками, жилищные вопросы, семейное законодательство, наследство, земельное законодательство, авто, права потребителей, уголовное право. Люди должны понимать что им будет звонить юрист и решать их наболевшую проблему. Вам необходимо предоставить мне 3 контакта, у которых есть проблемы в этих областях. При этом люди должны быть готовы к звонку юриста – ответить на звонок и тд.. Условие: * Клиенты должны быть из Москвы и Санкт-Петербурга (определяется по коду № телефона). * Один клиент-один № телефона (при повторе номера заявка не учитывается). Отчет представить в формате: *Имя. *№ телефона. *Вопрос юристу (можно кратко) *Город

Москва – 130(3 заявки)

Санкт-Петербург – 70(3 заявки)