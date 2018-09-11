Добрый день. Можете ли отредактировать регламент работы и схему должностных обязанностей руководителей и отделений компании. Наработки есть, не хватает грамотного описания.
Поиск типографии для печати ежедневников - только Украина!
Необходимо провести поиск Типографии по основным городам Украины для производства Ежедневников .
Краткое ТЗ:
1) Составить список типографий ( с контактными данными) которые занимаются производством ежедневников.
2) Основные города: Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов.
3) Связаться с представителем Типографии, в телефоном режиме уточнить возможности по производству с учетом технических требований, в случае положительного ответа - передать ТЗ ежедневника для просчета стоимости.
4) Собрать информацию от Типографий.
5) Оформить таблицу и базу данных.
Желательно оперативное общение например в скайпе для быстрого решения возможных вопрос.
Дополнительно возмещаю затраты на телефон на необходимую сумму.
Срок на выполнение работы 10 дней.
Оплата 100 WMZ или 2800 на карту Привата.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продажи и лиды9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1100
Обязанности: работа с заявками клиентов, полученные через сайт. Нe холодные звонки!консультирование по продуктуобработка возражений и пример заказов от клиентов,выполнение установленного плана продажТребования: грамотная русская речь, стрессоустойчивость;доброжелательностьответственностькоммуникабельность, умение расположить к себе клиентовактивная жизненная позицияумение работать в ...Продажи и лиды18 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо обзвонить потенциальных клиентов по базе данных (около 600 контактов) Английский язык. Цель - донести информацию о предлагаемом продукте, выход на ЛПР (контакты ЛПР, разговор с ЛПР). Всем контактам уже отправлялись информационные письма ...Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт7 лет назад
ЦА: интернет-магазины, юр. лица и физ. лица Есть база в 200 номеров, эту базу можно дополнить. Есть телефония. Задача: составить скрипт по нашим офферам, прозвонить базу, привлечь клиентов на оказание наших ...Продажи и лиды4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно встретиться в Москве с автором статьи, для передачи документов и представления интересов компании, которая работает в сфере оказания научно-образовательных услуг, занимается переводами и публикацией статей в ведущих мировых изданиях.Продажи и лидынет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно настроить и поддерживать оптимальную монетизацию сайтов медицинской тематики.Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Холодные звонки (через ip битрикс 50-100 звонков в день)По нашему скрипту 2000 звонков -пищите вашу стоимость услуги и опытПродажи и лиды8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Задача проста, я дам доступ в Битрикс, вы говорили что можете там работать. Нужно будет загрузить сначала базу Клиентов, потом прозвонить с целью привлечения к бизнесу. Оплата будет поминутная (предоставите детализацию) + бонус ...Продажи и лиды1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Основная и единственная цель данного проекта – продажа Торгового Центра, который находится в Республике Казахстан, город Павлодар. Ваша работа заключается в следующем – поиск потенциальных инвесторов, которые ...Продажи и лиды4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно обзвонить базу в 500 контактов с предложением бесплатного аудита сайта.Мы занимаемся продвижением и разработкой сайтов, скрипт закрывает на бесплатный аудит нами специалистом.Главная цель - назначить встречу.Требования к кандидату:— Опыт холодных звонков в сфере разработки ...Продажи и лидынет заявокЗакрыт7 лет назад