Поиск типографии для печати ежедневников - только Украина!

Работа выполнена качественно и в полном объеме. ТЗ пришлось корректировать в процессе работы - с этим проблем не возникло, Алексей отнеся с пониманием. Оперативно выходил на связь, получилось структурированное и понятное общение. Рекомендую к сотрудничеству. Буду обращаться в дальнейшем.