Работаем в сфере ИТ аутсорсинга. ИТ аутсорсинг - это частичная или полная передача работ по системному администрированию и поддержке ИТ-инфраструктуры. Необходимо: 1. По определенному алгоритму (есть небольшое видео) найти контакты из открытых источников. ...
Полевое исследование питомников и садовых центров Московской области
Необходимо провести полевое исследование питомников и садовых центров Московской области.
Трассы:
1. Север – Дмитровское шоссе.
2. Северо-Запад – Новорижское шоссе (возможно, еще Ленинградское шоссе).
3. Запад – Минское и Минское шоссе.
Расположение в промежутке между 30-60 км от МКАД.
Полный перечень объектов и анкета, по которой нужно собрать информацию, есть. Предоставим исполнителю.
Важно реально выехать в локации под видом тайного покупателя, собрать информацию, предоставить фотоотчет, чтобы подтвердить, что Вы там были.
Затем консолидировать всю собранную информацию в отчет с выводами по результатам полевого исследования.
Сейчас все питомники и садовые центры открыты. Нужно сделать максимум за 2 недели.
Просим указывать бюджет и срок, опыт в проведении аналогичных услуг.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продажи и лиды4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1022
За 1 - 1,5 недели привести минимум 72 рекламодателя для размещения их рекламы на пилларсах в проходимых местах Новосибирска. Можно заработать от 15000 р. до 691200 р., в среднем 72000 р. Все материалы, скрипты, расчет ...Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для запуска онлайн школы английского языка (6 июля) необходим специалист, который поможет настроить AmoCRM и составить скрипты для продаж 5 курсов. Желателен опыт в копирайтинге и продажах.Продажи и лиды4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна девушка с приятным голосом и опытом в телефонных продажах. Оплатаставка - за время, проведенное в разговорах (предложите свой тариф)бонус - от продаж (предложу я) Что нужно делатьзвонить теплым клиентам по оставленным заявкам ...Продажи и лиды5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек, который имел (или имеет) опыт работы с крупными представителями сельского хозяйства. В первую очередь - животноводами. Вы должны также быть в состоянии договориться с ними о встрече. Предмет работы очень специфичен, потому ...Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно обзвонить 700 российский номеров телефонов, с целью выслать коммерческое предложение. Телефонию предоставим. Скрипт дадим. Нужен человек с опытом холодных звонков.Продажи и лиды18 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть небольшой бизнес процесс по сдаче инвентаря в прокат, нужно разработать блок-схему алгоритм по которой будет вести заказ клиента наш менеджер, в определённых точках этого процесса будет происходить коммуникация с клиентом с заранее подготовленными вопросами ...Продажи и лиды4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Обдзвін потенційних клієнтів по готовій базі номерів. Потрібно пропонувати послуги по створенню сайтів. Оплата 1000 грн. за кожен проданий сайт. Проданий сайт вважається після здійснення оплати покупцем. Готові до діалогу та обговорення деталей співпраці та ...Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Хочу внедрить crm zoho. требуется: - консультация по выбору плана - связать с формами сайта (wordpress) - импорт 4 типов заявок и создание карточек - связать с fb акком - связать ...Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Найти покупателей в г. Санкт-Петербург Модель Skidding Stunt Car 34 см с управлением жестами – детская машинка перевертыш на радиоуправлении Производитель ShengGuang. UD 2196A, Цена: 3100 рублей Товар качественный. Оплата ...Продажи и лидынет заявокЗакрыт5 лет назад