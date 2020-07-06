Необходимо провести полевое исследование питомников и садовых центров Московской области.

Трассы:

1. Север – Дмитровское шоссе.

2. Северо-Запад – Новорижское шоссе (возможно, еще Ленинградское шоссе).

3. Запад – Минское и Минское шоссе.

Расположение в промежутке между 30-60 км от МКАД.

Полный перечень объектов и анкета, по которой нужно собрать информацию, есть. Предоставим исполнителю.

Важно реально выехать в локации под видом тайного покупателя, собрать информацию, предоставить фотоотчет, чтобы подтвердить, что Вы там были.

Затем консолидировать всю собранную информацию в отчет с выводами по результатам полевого исследования.

Сейчас все питомники и садовые центры открыты. Нужно сделать максимум за 2 недели.

Просим указывать бюджет и срок, опыт в проведении аналогичных услуг.