Получение лидов

Работаем в сфере ИТ аутсорсинга. ИТ аутсорсинг - это частичная или полная передача работ по системному администрированию и поддержке ИТ-инфраструктуры.

Необходимо:

1. По определенному алгоритму (есть небольшое видео) найти контакты из открытых источников.

2. Внести данные контакты в базу (xls, google docs по согласованию), заполнение базы по мере изменения информации.

3. Звонок по скрипту (скрипт есть, совместная доработка по мере необходимости)

4. Отчетность по проделанной работе, записи звонков. Общение, обсуждение проделанной работы.

Предоставлю описание наших услуг (коммерческое предложение) и другую информацию по запросу.