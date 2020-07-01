Получение лидов

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт4 заявки541 просмотр

Работаем в сфере ИТ аутсорсинга. ИТ аутсорсинг - это частичная или полная передача работ по системному администрированию и поддержке ИТ-инфраструктуры.

Необходимо:

1. По определенному алгоритму (есть небольшое видео) найти контакты из открытых источников.

2. Внести данные контакты в базу (xls, google docs по согласованию), заполнение базы по мере изменения информации.

3. Звонок по скрипту (скрипт есть, совместная доработка по мере необходимости)

4. Отчетность по проделанной работе, записи звонков. Общение, обсуждение проделанной работы.

Предоставлю описание наших услуг (коммерческое предложение) и другую информацию по запросу.

5 лет назад
itspectr
Игорь 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Тамерлан
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Балу
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Настройка CRM и составление скриптов продаж для онлайн школы

    Для запуска онлайн школы английского языка (6 июля) необходим специалист, который поможет настроить AmoCRM и составить скрипты для продаж 5 курсов. Желателен опыт в копирайтинге и продажах.

    AmoCRM
    Продажи и лиды4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обзвонить теплых ЛИДов с целью продать наши товары и услуги

    Нужна девушка с приятным голосом и опытом в телефонных продажах. Оплатаставка - за время, проведенное в разговорах (предложите свой тариф)бонус - от продаж (предложу я) Что нужно делатьзвонить теплым клиентам по оставленным заявкам ...

    Продажи и лиды5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Найти солидных представителей сельского хозяйства

    Нужен человек, который имел (или имеет) опыт работы с крупными представителями сельского хозяйства. В первую очередь - животноводами. Вы должны также быть в состоянии договориться с ними о встрече. Предмет работы очень специфичен, потому ...

    Продажи и лиды2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обзвонить базу из 700 контактов

    Нужно обзвонить 700 российский номеров телефонов, с целью выслать коммерческое предложение.  Телефонию предоставим. Скрипт дадим. Нужен человек с опытом холодных звонков.

    Продажи и лиды18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать блок-схему бизнес-процесса

    Есть небольшой бизнес процесс по сдаче инвентаря в прокат, нужно разработать блок-схему алгоритм по которой будет вести заказ клиента наш менеджер, в определённых точках этого процесса будет происходить коммуникация с клиентом с заранее подготовленными вопросами ...

    Продажи и лиды4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Телемаркетинг/обдзвін потенційних клієнтів

    Обдзвін потенційних клієнтів по готовій базі номерів. Потрібно пропонувати послуги по створенню сайтів. Оплата 1000 грн. за кожен проданий сайт. Проданий сайт вважається після здійснення оплати покупцем. Готові до діалогу та обговорення деталей співпраці та ...

    Продажи и лиды3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Crm zoho

    Хочу внедрить crm zoho. требуется: - консультация по выбору плана - связать с формами сайта (wordpress) - импорт 4 типов заявок и создание карточек  - связать с fb акком - связать ...

    WordPress
    Продажи и лиды3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Найти покупателей в г. Санкт-Петербург

    Найти покупателей в г. Санкт-Петербург  Модель Skidding Stunt Car 34 см с управлением жестами – детская машинка перевертыш на радиоуправлении Производитель ShengGuang. UD 2196A, Цена: 3100 рублей Товар качественный. Оплата ...

    Продажи и лидынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание воронки продаж

    Добрый день. Нужен профессионал или команда для создания воронки продаж на нашем сайте (направлении строительства и ремонта) по одной из услуг. Рассматриваются предложения с портфолио в этом направлении с Украины. Хорошего дня!

    Продажи и лиды2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обзвонить базу

    $51

    2-3-х часовая работа в день из дому за своим компьютером.Задача простая - отправка от 30 одинаковых email ежедневно с голосовым уведомлением (звонком) об отправке. Базу компаний с email предоставим (из открытых источников). ...

    Продажи и лиды25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад