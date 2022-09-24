Ищем людей на должность Помощник менеджера но дому. Работа удаленная и состоит в том что бы принимать и перенаправлять входящую информацию. Работа не сложная, всему обучаем и показываем. За более детальной информацией пишите нам в телеграмм ﻿@mac_viktoria