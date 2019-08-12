Помощник трейдера

$770
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт9 заявок684 просмотра

Команда трейдеров “Fplay” ищет в свой проект помощника.

 

Основные функции и обязанности помощника:

1. Работа на полный день, 8 часов в день + 1 час обеденный перерыв. Совместителей не рассматриваем;

Территориально место работы не имеет значение.

2. Контроль работы торгового ПО, выполнение деловых поручений от участников проекта;

3. Тестирование функций ПО;

4. Выполнение деловых поручений старшего трейдера.

 

Профессиональные требования к соискателю:

1. Знание базовых основ трейдинга;

2. Знание английского языка на уровне Intermediate;

3. Уверенный пользователь ПК, компьютерная грамотность, “соблюдение компьютерной гигиены”.

4. Умение работать с таск-менеджерами (trello);

5. Необходимо иметь ПК/ноутбук, с хорошей производительностью для выполнения задач.

 

Иные требование к соискателю:

1. Честность;

2. Самоорганизованность, способность организовать самостоятельно свой рабочий день. Опыт самостоятельный работы (на дому, ко-воркинг, другие формы работы не по найму);

3. Внимательность;

4. Пунктуальность.

 

Гарантии и оплата:

1. Размер оплаты 50000 руб. в месяц на руки. Сумма оплаты фиксированная;

2. Мы проводим обучение в течение до 2-х месяцев. В период обучения оплата происходит в меньшем размере (вдвое ниже);

3. Не требуется никаких собственных финансовых вложений;

4. Мы гарантируем оплату всегда в полном размере, без задержек, два раза в месяц;

5. Условия работы обговариваются при собеседовании, но по основным пунктам (отпуска, оплата и тп) мы предоставляем те же гарантии, что предусмотрены в ТК РФ.

6 лет назад
scarich
Максим 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

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