Открыта вакансия на должность помощника менеджера для удаленной работы. Основные обязанности включают прием и перенаправление входящей информации. Работа несложная, предусмотрено обучение. Идеально подходит для тех, кто ищет гибкий график и возможность работать из дома.
Пошук контактів рибацьких баз в ЄС
Необхідно здійснити пошук контактів (сайтів) рибацьких баз (не морських, а на прісноводних водоймах) в Німеччині, Швеції, Фінляндії, Франції, Австрії, Данії, Нідерландах, Чехії.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продажи и лиды10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется проектный менеджер с опытом в программировании для взаимодействия между клиентами и программистами. Задачи включают организацию работы, управление заменами программистов, ведение отчетности и оперативное создание технических заданий. Работа на долгосрочной основе, минимум 30 часов в неделю. Укажите свою ставку и готовность работать через трекер HUBSTAFF.Продажи и лиды23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется спарсить базу email из около 20.000 контактов и осуществить рассылку сообщений. Тексты и целевая аудитория будут предоставлены после изучения портфолио исполнителя.Продажи и лиды8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется менеджер для обзвона 600 предприятий по заранее подготовленному скрипту. Ожидается выполнение нормы в 50-60 закрытых карточек в день. Оплата составит до 15.000 рублей за весь объем работы, выплачиваемая в три этапа.Продажи и лиды7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо выставить объявление на Avito. Требуются верифицированные аккаунты, зарегистрированные по документам или Гос. Услугам. Оплата производится сразу на карту. Номер телефона для звонков будет предоставлен, от исполнителя требуется только само объявление.Продажи и лиды12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать и внедрить кейс по привлечению клиентов для трех типов сайтов: платного переводчика, социальной сети и сайта знакомств. Ожидается создание стратегии, направленной на увеличение продаж и генерацию лидов.Продажи и лиды1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется собрать номера телефонов студентов дистанционных вузов из открытых источников. Исполнитель должен предоставить таблицу с именами, номерами телефонов и, если возможно, указанием ВУЗа, в котором обучается студент. Список ВУЗов будет предоставлен.Продажи и лиды9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в настройке многоканального номера с голосовым приветствием и меню, а также в настройке облачной телефонии. Ожидается профессиональная консультация в области телефонии для оптимизации продаж и лидов.Продажи и лиды1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка скриптов продаж для финансовых услуг в сфере залоговых займов. Необходимы сценарии для работы с теплыми и холодными клиентами, а также рекомендации для улучшения работы отдела продаж. Опыт в написании скриптов для финансовой сферы, особенно в займовой нише, будет преимуществом.Продажи и лиды4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется осуществить 3000 звонков по целевой базе магазинов электронных сигарет. Звонки направлены на информирование, скрипт предоставляется. Телефония оплачивается заказчиком. Бонус 5-10% с каждой продажи. Конверсия около 3% от холодных звонков, чек 20-30 тыс.Продажи и лиды11 заявокЗакрыт3 года назад