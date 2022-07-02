Нас интересуют заявки - услуги по открытию банковских счетов для граждан России в Узбекистане.Нужно либо спрогнозировать стоимость заявки, либо работать по системе оплата за заявки.

Нас не интересует раскрутка страниц, профилей инстаграм и так далее, только заявки.

Абсолютно не важно через какой канал и как будут приходить потенциальные клиенты, просто сумма за заявку и мы поймем работаем или нет.

Если вы в состоянии спрогнозировать стоимость заявки, или готовы работать по оплате за заявки тогда мы можем работать, в противном случае не откликайтесь на данную задачу.Формат ответа видим как:- Примерна стоимость заявки - или- Готов работать с оплатой за заявки

Тогда мы готовы с вами работать.