Привлечение 5 пользователей

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Закрыт2 заявки560 просмотров

Мы разработали сервис для стримеров видеоигр

Сервис бесплатный.

Задача - привлечь 5 стримеров,которые один раз должны воспользоваться сервисом и оставить свой фидбек.

Описание сервиса:

Aimodify.com - это сервис интеграции рекламного контента напрямую в трансляцию на стримах видеоигр.

Целевая аудитория стримеры онлайн игр на сайте twitch.tv, а также рекламодатели, которые заинтересованы в интеграции рекламы на стримах.

Также презентация сервиса https://drive.google.com/file/d/1Ss0JH9uvwXv1xJm4NJ4xfUO8SNugjgcH/view

Оплату готов посчитать либо фик стоимость либо на основе затраченных часов.  Ставку за час либо фикс прайс обсуждаемо.

5 лет назад
andrew_harp
Андрей 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Валерия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
5 лет назад

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