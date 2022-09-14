Привлечение клиентов

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт1 заявка262 просмотра

Разработать и внедрить в работу кейс по привлечению клиентов.

Привлечение клиентов на сайты:

1. Сервис по переводу текста. (Платный переводчик)

2. Социальная сеть.

3. Сайт знакомств.

3 года назад
guest_16631590419515
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Диана
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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