Нужен специалист для продвижения сервиса спортивных трансляций в Европе. Задача заключается в поиске клиентов для подписки на трансляции через телеграм-канал. Предоставляется 20% вознаграждение от платежей клиента на протяжении всего срока его подписки. Знание английского обязательно. Работа включает привлечение клиентов и их поддержку.
Проанализировать переписки и указать на ошибки в переписках
Нужен опытный продажник, который сможет проанализировать переписки и указать на ошибки в переписках. Проект - Криптовалютный бот
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