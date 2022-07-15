Проанализировать переписки и указать на ошибки в переписках

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  2. Продажи и лиды
Закрыт8 заявок395 просмотров

Нужен опытный продажник, который сможет проанализировать переписки и указать на ошибки в переписках. Проект - Криптовалютный бот

3 года назад
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