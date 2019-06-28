Продать остатки дизельного топлива ДТ (58 тонн)

$1400
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт3 заявки193 просмотра

Необходимо реализовать остатки дизельного топлива компании (ДТ) в размере 58 тонн по рыночной цене. 

Все документы есть. Всё по белому.

6 лет назад
agoosev
Артём 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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