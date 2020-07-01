Продать от 72 рекламных мест на 3 пилларсах

За 1 - 1,5 недели привести минимум 72 рекламодателя для размещения их рекламы на пилларсах в проходимых местах Новосибирска. Можно заработать от 15000 р. до 691200 р., в среднем 72000 р. Все материалы, скрипты, расчет вашей прибыли, процедура в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/16EE4UV5BKhvmBODX3p-B3z7bKQH9kcTJtt1OvXq-JbA/edit?usp=sharing. Можете подключать любое количество людей. Задача 1 раз позвонить, продать, отправить КП и в случае недобора продаж проконтролировать оплату от неоплативших заинтересованных. Никакого выставления счетов или встреч не нужно. Продажи максимально простые, скрипт рассчитан на 3 минуты разговора. IP-телефония оплачивается.