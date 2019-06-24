Продажа 100 сайтов на телдери

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт1 заявка139 просмотров

Имеете с арсенале 100+ не нужных сайтов, купленных ранее на телдери и в других биржах. Это в онсовном блоги на разные тематики. Нужен человек, имеющий какой-то опыт, хотя бы небольшой в продаже сайтов. Аккаунт на телдери есть, но опыта нет.

6 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров