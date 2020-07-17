Продажа по телефону

Добрый день. Тема: проект "Обзвон по теплой базе".Телефон для обзвона ваш, за 10 заявок, 150р.Заявок в день 5-10 в месяц получается около 3000р.Материалы предоставлю, работа не пыльная, нужно предпродать по телефону:Узнать откуда клиент узнал о насЧем заинтересовался, выяснить потребностьПрезентовать продукт отталкиваясь от потребностиИ записать его на просмотр презентационного модуля по адресуПродукт - модульные, полностью автономные дома. сайт http://x60.skoroda.ru