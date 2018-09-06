Проведение анкетирования целевой аудитории в г. Киеве: - женщины от 36 до 52 лет, на себе испытавшие/или до сих пор не имеющие возможности вылечить диагноз "бесплодие", имеющие детей благодаря ЭКО, или не ...
Продажа услуг по специальной оценке условий труда
Нужны продажи по специальной оценке условий труда. Приоритетные регионы Новосибирская область, Кемеровская, Томская область, Красноярский край, Москва. Все лицензии имеются, оплата после заключения договора в течении 3 дней по договоренности.
Заявки фрилансеров
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