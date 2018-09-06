Продажа услуг по специальной оценке условий труда

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Закрыт2 заявки181 просмотр

Нужны продажи по специальной оценке условий труда. Приоритетные регионы Новосибирская область, Кемеровская, Томская область, Красноярский край, Москва. Все лицензии имеются, оплата после заключения договора в течении 3 дней по договоренности. 

7 лет назад
guest_15365545498197
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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