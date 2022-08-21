Требуется менеджер по продажам для генерации 30 заявок через лидогенерацию, контекстную рекламу и интернет-маркетинг. Обязательное условие - наличие собственных фриланс-аккаунтов. В предложении необходимо указать опыт работы.
Продажи кастомизированной одежды и обуви
Требуется человек с опытом работы на зарубежных аукционах и маркетплейсах , задача организовать продажи кастомизированной одежды и обуви , Долгосрочное сотрудничество приветствуется !
Заявки фрилансеров
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