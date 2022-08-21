Продажи кастомизированной одежды и обуви

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт1 заявка298 просмотров

Требуется человек с опытом работы на зарубежных аукционах и маркетплейсах ,  задача организовать продажи кастомизированной одежды и обуви , Долгосрочное сотрудничество приветствуется !

3 года назад
amghk888
52 года
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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