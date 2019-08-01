Продумать маркетинг для сети магазинов женской одежды.

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Закрыт4 заявки202 просмотра

Cеть розничных магазинов одежды, которая позиционирует себя в изготовлении и продаже брендовой женской одежды для девушек возрастом от 14 до 55 лет ищет маркетолога. 

Каталог товаров включает в себя как стиль кежуал так и классику для рабочих будней.

Более детальную информацию об бренде предоставим выбранному исполнителю или по запросу.

Что мы ожидаем от исполнителя:

1. Умения и опыт в маркетинге.

2. Краткосрочный и долгосрочный планы развития.

3. Планы акций, скидок и прочих мероприятий для увеличения конверсий.

4. Ваши умения для увеличения продаж и завлечения новых клиентов.

Краткое описание вашего видения маркетинга в заявке - приветствуется.

6 лет назад
web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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