Продумать маркетинг для сети магазинов женской одежды.

Cеть розничных магазинов одежды, которая позиционирует себя в изготовлении и продаже брендовой женской одежды для девушек возрастом от 14 до 55 лет ищет маркетолога.

Каталог товаров включает в себя как стиль кежуал так и классику для рабочих будней.

Более детальную информацию об бренде предоставим выбранному исполнителю или по запросу.

Что мы ожидаем от исполнителя:

1. Умения и опыт в маркетинге.

2. Краткосрочный и долгосрочный планы развития.

3. Планы акций, скидок и прочих мероприятий для увеличения конверсий.

4. Ваши умения для увеличения продаж и завлечения новых клиентов.

Краткое описание вашего видения маркетинга в заявке - приветствуется.